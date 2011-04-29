В Тихвине волки пугают местных жителей и утаскивают собак

Ротвейлеры были оставлены на ночь на территории участка, они были привязаны к будке. Утром их тела обнаружили хозяева.

В Ленобласти крупные волки пугают жителей Тихвина. Лесные обитатели попали в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликовали в группе "Тихвинская телега" в социальной сети "Вконтакте".

Как рассказали местные жители, во время одного из визитов волки загрызли двух собак. Ротвейлеры были оставлены на ночь на территории участка, они были привязаны к будке. Утром их тела обнаружили хозяева.

Животных заметили в ночь на 5 декабря, они свободно разгуливали по улицам. На эту ситуацию уже отреагировал комитете по охране животного мира Ленобласти. Они намерены решить проблему отстрелом волков.

По факту выхода волков проведена проверка. Будет проведено снижение численности путем осуществления любительской и спортивной охоты. сообщили в комитете охране животного мира Ленобласти

Ранее жители Архангельской области опасаются за свою жизнь из-за стаи волков. Мужчина рассказал о кавказской овчарке, которая стала жертвой стаи.

Видео: Вконтакте / Тихвинская телега