Жители Архангельской области опасаются за свою жизнь из-за стаи волков

Мужчина рассказал о кавказской овчарке, которая стала жертвой стаи.

В Архангельской области у домов начали гулять стаи волков. Жители микрорайона Цигломень на Левом берегу начали сообщать в экстренные службы. Появились первые жертвы. На глазах у мужчины волки расправились с местной кавказской овчаркой.

Мужчина рассказал, что собака находилась в вольере. Он обратил внимание, что питомец сильно напуган и не подает голоса. Как оказалось, кавказскую овчарку уже почти съели. По словам очевидца, на неё напали 6-7 особей.

На прошлой неделе местные жители начали жаловаться на появление волков. Так, например, их видели в районе улицы Севстрой. Они бежали по федеральной трассе М-8. Местные жители напуганы и боятся оставлять детей одних на улице при наступлении темноты.

Ранее мы сообщили, что власти Брянской области объяснили видео с тараканами в отделении больницы №4.

Видео: ВК/Подслушано Цигломень vol.2