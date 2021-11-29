Власти Брянской области объяснили видео с тараканами в отделении больницы №4

В правительстве пообещали, что департамент здравоохранения примет меры для решения проблемы.

Власти Брянской области прокомментировали ситуацию с тараканами в городской больнице №4. В региональном правительстве объяснили, что медучреждение не проходило санитарную обработку в течение двух лет. По словам чиновников, это связано с тем, что именно в этой больнице открылся один из первых ковидных госпиталей. Об этом пишут РИА Новости.

Накануне один из пациентов разместил в соцсетях видеозапись, которая вызвала резонанс в СМИ. На кадрах было отчетливо видно, как тараканы бегают по подоконникам, стенам, тумбочкам, полу и постели пациентов.

Из-за того, что четвертая больница два года не закрывалась из-за COVID-19 на санобработку ни разу, там есть такая проблема. Они поочередно на этажах делают дезинфекцию, на одном протравили, на другой этаж все побежали. Правительство Брянской области

В правительстве пообещали, что департамент здравоохранения примет меры для решения проблемы.

Ранее мы сообщили, что жители Симферополя остались без света из-за урагана.

Видео: Telegram/РИА Новости