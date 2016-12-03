Жители Симферополя остались без света из-за урагана

Аварийные бригады выехали для устранения последствий непогоды.

Жители Симферополя остались без света из-за ураганного ветра. Город буквально погрузился во тьму. Очевидцы делятся видео в социальных сетях.

Коммунальные службы работают на пределе. Весь день они устраняли последствия ураганного ветра. В некоторых районах деревья падали на гаражи и проезжую часть. К вечеру стало известно, что центральная часть города осталась без света. Аварийные бригады выехали для устранения последствий непогоды.

Напомним, что с 29 по 30 ноября синоптики прогнозируют непогоду в Симферополе и ближайших районах. Граждан просят воздержаться от поездок по городу. Ветер дует со скоростью 20-25 м/с.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти 30 ноября ветер усилится до 17 м/с.

Видео: Telegram/Крыминформ