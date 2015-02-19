Троллейбус с пассажирами на ходу загорелся в Симферополе

Пожар произошел в Симферополе в районе перекрестка улицы Кечкеметской и проспекта Победы. Троллейбус загорелся во время движения по маршруту, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
В ведомстве отметили, что водитель оперативно среагировал и открыл двери, чтобы все пассажиры покинули салон до того, как распространилось пламя. В результате инцидента пострадавших нет. Движение на участке дороги не перекрывали.
Пожарные быстро справились с огнем. Площадь возгорания составила всего около 0,5 квадратного метра, общественный транспорт серьезно не пострадал. Причину пожара теперь предстоит установить дознавателям.
Ранее мы сообщали, что под Ростовом загорелся автобус с туристами из Москвы. Пассажиры успели выбежать из салона.
Видео: ГУ МЧС России по Республике Крым
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все