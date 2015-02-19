Троллейбус с пассажирами на ходу загорелся в Симферополе

Причина возгорания устанавливается.

Пожар произошел в Симферополе в районе перекрестка улицы Кечкеметской и проспекта Победы. Троллейбус загорелся во время движения по маршруту, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что водитель оперативно среагировал и открыл двери, чтобы все пассажиры покинули салон до того, как распространилось пламя. В результате инцидента пострадавших нет. Движение на участке дороги не перекрывали.

Пожарные быстро справились с огнем. Площадь возгорания составила всего около 0,5 квадратного метра, общественный транспорт серьезно не пострадал. Причину пожара теперь предстоит установить дознавателям.

Ранее мы сообщали, что под Ростовом загорелся автобус с туристами из Москвы. Пассажиры успели выбежать из салона.

Видео: ГУ МЧС России по Республике Крым