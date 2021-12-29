В массовой аварии погибла женщина в Бокситогорском районе

Также в тяжёлом состоянии 43-летний водитель автомобиля "Датсун" был госпитализирован.

В Ленинградской области в Бокситогорском районе 2 января произошло массовое дорожное происшествие. В результате погибла женщина. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел на 420-м км автодороги А-114 "Вологда-Тихвин" вечером в 18:50. Машина "Опель Корса" вытолкнула "Датсун" на встречную полосу, где последний врезался в "Мазду".

От полученных травм 50-летняя пассажирка "Датсун" погибла на месте происшествия, в тяжёлом состоянии 43-летний водитель был госпитализирован.

За рулем автомобиля "Опель Корса" находился 54-летний водитель. Известно, что мужчина привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, права ему вернули прошлым летом.

Ранее в Кронштадте ребенок потушил Вечный огонь на Якорной площади. В присутствии родителей мальчика опросили и взяли с него объяснение.

Фото: Piter.tv

