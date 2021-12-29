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В Кронштадте ребенок потушил Вечный огонь на Якорной площади
Сегодня, 10:19
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В Кронштадте ребенок потушил Вечный огонь на Якорной площади

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В присутствии родителей мальчика опросили и взяли с него объяснение.

Накануне, 2 января, в Кронштадте 13-летний подросток потушил Вечный огонь. Об этом стало известно Piter.tv.

В 14:23 на Якорной площади школьник из Краснодарского края засыпал снегом Вечный огонь. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. 

В присутствии родителей мальчика опросили и взяли с него объяснение. Сообщается, что в 15:00 огонь вновь зажгли.

Ранее ребенок потушил Вечный огонь в Красном Селе. На данный момент ищут мужчину, который стоял возле ребенка и наблюдал за его действиями.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вечный огонь, кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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