Ребенок потушил Вечный огонь в Красном Селе

Накануне днем в полицию обратилась жительница Красносельского района с сообщением о потухшем пламени Вечного огня на проспекте Ленина. Об этом сообщили в ИА "Агентство журналистский расследований",
Заявительница уточнила, что чувствуется сильный запах газа. Работу мемориала восстановили специалисты "ПетербургГаза".
По предварительным данным, у сотрудников полиции в распоряжении оказалась видеозапись с камер наблюдения. Согласно данным с видеозаписи, что рядом с мемориалом гулял ребенок на вид 5-7 лет в сопровождении взрослого мужчины, который наблюдaл как ребенок засыпает огонь снегом с помощью детской лопатки. Почему мужчина не остановил ребенка, неясно. После того, как огонь погас, он посадил ребенка в "Фонд Мондео" и уехал.
Проводится проверка.
Подобный случай произошел в Кронштадте в ноябре.
Видео: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / YouTube
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