Ребенок потушил Вечный огонь в Красном Селе

На данный момент ищут мужчину, который стоял возле ребенка и наблюдал за его действиями.

Накануне днем в полицию обратилась жительница Красносельского района с сообщением о потухшем пламени Вечного огня на проспекте Ленина. Об этом сообщили в ИА "Агентство журналистский расследований",

Заявительница уточнила, что чувствуется сильный запах газа. Работу мемориала восстановили специалисты "ПетербургГаза".

По предварительным данным, у сотрудников полиции в распоряжении оказалась видеозапись с камер наблюдения. Согласно данным с видеозаписи, что рядом с мемориалом гулял ребенок на вид 5-7 лет в сопровождении взрослого мужчины, который наблюдaл как ребенок засыпает огонь снегом с помощью детской лопатки. Почему мужчина не остановил ребенка, неясно. После того, как огонь погас, он посадил ребенка в "Фонд Мондео" и уехал.

Проводится проверка.

Подобный случай произошел в Кронштадте в ноябре.

Видео: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / YouTube