В Кронштадте первоклассник потушил Вечный огонь снегом

В отделении полиции первокласснику и его маме провели профилактическую беседу, в которой объяснили о недопустимости таких поступков.

В понедельник, 29 ноября, в Кронштадте первоклассник потушил пламя Вечного огня снегом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В полицию поступило сообщение, что ребенок потушил пламя Вечного огня на Якорной площади. Правоохранителям удалось установить личность мальчика. В отделении полиции первокласснику и его маме провели профилактическую беседу, в которой объяснили о недопустимости таких поступков.

В прошлый понедельник в Димитровграде полиция проверяла видео, на котором дети затушили Вечный огонь. В соцсетях распространилось видео, где подростки закидали Вечный огонь снегом.

Ранее в Миассе мужчина попытался сжечь венки на мемориале "Скорбящая мать".

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.