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Вчера, 23:45
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В Кронштадте первоклассник потушил Вечный огонь снегом

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В отделении полиции первокласснику и его маме провели профилактическую беседу, в которой объяснили о недопустимости таких поступков. 

В понедельник, 29 ноября, в Кронштадте первоклассник потушил пламя Вечного огня снегом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

В полицию поступило сообщение, что ребенок потушил пламя Вечного огня на Якорной площади. Правоохранителям удалось установить личность мальчика. В отделении полиции первокласснику и его маме провели профилактическую беседу, в которой объяснили о недопустимости таких поступков. 

В прошлый понедельник в Димитровграде полиция проверяла видео, на котором дети затушили Вечный огонь. В соцсетях распространилось видео, где подростки закидали Вечный огонь снегом.

Ранее в Миассе мужчина попытался сжечь венки на мемориале "Скорбящая мать".

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

 

Теги: вечный огонь, первоклассник, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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