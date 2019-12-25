В Миассе мужчина попытался сжечь венки на мемориале "Скорбящая мать"

Вандал пойман полицией.

В Миассе Челябинской области мужчина попытался сжечь венки на памятнике "Вечный огонь" мемориала "Скорбящая мать". Об этом рассказали региональные представители правоохранительных органов. Пойман подозреваемый в вандализме. С заявлением в МВД РФ 29 сентября обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный злоумышленник повредил искусственные венки.

По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан мужчина 1982 года рождения, ранее судимый, без определенного места жительства. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время администрации города пришлось снять верхнюю часть монумента в виде звезды. С ней будут проведены восстановительные мероприятия.

В Приамурье завели дело об осквернении мемориала.

Фото: ВКонтакте с Миассом | Миасс 74