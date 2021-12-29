Появилось видео с показаниями военнослужащего Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре

Артемий Рябчук раскрыл правоохранителям подробности своего поступка на "Южмаше".

Появилось видео с показаниями военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев в Днепре. Ролик распространился по местным социальным сетям. На кадрах представлен представитель национальной гвардии Украины Артемий Рябчук. Он открыл огонь из автомата Калашникова по сослуживцам днем 27 января. Трагедия произошла на территории завода "Южмаш" в Днепре (бывший город Днепропетровск).

Жертвами молодого человека стали пятеро караульных. Еще пятеро считаются пострадавшими. В числе погибших значатся четверо военнослужащих и одна гражданская. После инцидента стрелок сбежал с места событий. Сейчас он задержан. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Ведется расследование по уголовным статьям за умышленное убийство и дезертирство с оружием.

Я сижу в тревожной группе, тревожная группа у нас имеет автоматы, автоматы хранятся в ставнице… я беру автомат, у нас подсумки есть такие бежевого цвета, там два магазина по десять патронов, я заряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в ТЗЗ. Артемий Рябчук, комментарий следствию

Юноша уточнил, что в комнате изначально находилось два военнослужащих срочного призыва, а также "контрактник" и "срочник" старшего призыва. Двое последних смогли сбежать. Стрелок выстрелил в девушку-оператора, которая обязана каждые 30 минут связываться с воинской частью. Она докладывает об обстановке на режимном объекте.

Украинского срочника, который расстрелял сослуживцев, задержали.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

