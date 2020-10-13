На кадрах видны вспышки и слышны звуки выстрелов.

Появилось видео перестрелки боевиков с силовиками в Грозном. Ролик опубликован в Telegram-канале "Опер слил". На кадрах показано, что стрельба началась на рассвете 13 октября в окрестностях Октябрьского района. На ролике слышны звуки стрельбы из боевого оружия. В проеме между жилыми зданиями мелькают вспышки от выстрелов.

Напомним, что в Чеченской республике ликвидированы два террориста. Они погибли в рамках операции, проводимой российскими спецслужбами. Также известно, что жертвами стали два представителя Росгвардии и один полицейский. На данный момент задание силовиками завершено.

В деревне Вайялово откроют памятник связисту-герою РФ.

Видео: Telegram / ОПЕР Слил