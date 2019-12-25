В деревне Вайялово откроют памятник связисту-герою РФ

Также именем героя назовут аллею.

В субботу, 12 сентября, в деревне Вайялово Гатчинского района увековечат память Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Шифрина. Там появится бюст военнослужащего и аллея, названная в его честь. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Отметим, что Игорь Шифрин занимал должность начальника Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи Спецстроя РФ, а также руководителем программы развертывания систем связи в Чеченской республике в ходе проведения контртеррористической операции. Он руководил строительством сети станций спутниковой связи, которые обеспечили войска надёжной связью при проведении боевых операций.

Кроме того, 15 ноября 2002 года Шифрин в составе колонны автомобилей российских государственных органов попал в засаду боевиков в Грозном. Там он получил огнестрельные ранения в грудь, которые привели к его смерти. В скором времени военнослужащий был посмертно признан Героем Российской Федерации.

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Фото: Пресс-служба ЗВО