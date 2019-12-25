Служащие ЗВО станут участниками Чемпионата по стрельбе в Петербурге

В распоряжении участников будут пистолеты Макарова.

В Петербургском гарнизоне пройдет Чемпионат по стрельбе из штатного оружия. В соревновании примут участие военнослужащие воинских частей Западного военного округа, и курсанты военных вузов. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Мероприятие пройдут в личном и командном первенствах. Вести огонь участники будут из пистолетов Макарова по неподвижной цели. Победителем будет признан тот, что выбьет наибольшее количество очков по мишеням.

Отметим, что на Чемпионате будут соблюдаться санитарно-эпидемические нормы.

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Фото: Piter.TV