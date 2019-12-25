В данный момент боевая операция закончилась.

В Грозном ликвидированы двое боевиков во время боевого столкновения с сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщают "РИА Новости".

В результате боестолкновения с силовиками, по предварительным данным, уничтожены двое боевиков. цитата из сообщения

Отмечается, что в данный момент боевая операция закончилась. Однако правоохранительные органы информацию о ней пока не подтверждают.

Также источники ТАСС сообщают, что в ходе операции погибли трое сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Чечне также ликвидировали двух боевиков.

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