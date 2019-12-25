В Грозном ликвидированы двое боевиков во время боевого столкновения с сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщают "РИА Новости".
В результате боестолкновения с силовиками, по предварительным данным, уничтожены двое боевиков.
цитата из сообщения
Отмечается, что в данный момент боевая операция закончилась. Однако правоохранительные органы информацию о ней пока не подтверждают.
Также источники ТАСС сообщают, что в ходе операции погибли трое сотрудников правоохранительных органов.
Ранее в Чечне также ликвидировали двух боевиков.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все