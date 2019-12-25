Подробности операции пока не уточняются.

В Чечне ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В НАК заявили, что контртеррористическая операция проводилась после получения информации о возможном местонахождении бандгруппы, которая планировала теракты.

В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов. -сказано в сообщении НАК

В оперативном штабе НАК в Чеченской Республике, оперштабом получена информация о возможном нахождении в районе сельского поселения Ассиновская Серноводского района Чеченской Республики неустановленной террористической банды, которая планировала крупномасштабные теракты. Злоумышленники хотели вызвать большой общественный резонанс и принести вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства.

Ранее мы сообщили, что токсичные водоросли стали главной причиной загрязнения на Камчатке.

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