В Чечне ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В НАК заявили, что контртеррористическая операция проводилась после получения информации о возможном местонахождении бандгруппы, которая планировала теракты.
В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов.
-сказано в сообщении НАК
В оперативном штабе НАК в Чеченской Республике, оперштабом получена информация о возможном нахождении в районе сельского поселения Ассиновская Серноводского района Чеченской Республики неустановленной террористической банды, которая планировала крупномасштабные теракты. Злоумышленники хотели вызвать большой общественный резонанс и принести вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства.
Ранее мы сообщили, что токсичные водоросли стали главной причиной загрязнения на Камчатке.
Фото: pixabay
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