Нападение незнакомцев на семью в Московском районе попало на видео

Пострадавших избили железными трубами и лопатой.

Вечером 19 декабря в Московском районе Петербурга произошла драка. Трое незнакомцев избили семью, пытавшуюся заступиться за дочь-подростка. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с места происшествия.

На записи видно потасовку, в которой участвуют сразу несколько людей. Как рассказала одна из пострадавших – старшая сестра девочки-подростка, на нее и ее родителей напали возле дома №14 на Новоизмайловском проспекте.

Все началось с того, что трое мужчин подошли к девочкам, которые ели торт на детской площадке. У одной из школьниц накануне был день рождения. Незнакомцы начали оскорблять подростков и, схватив за шиворот, пытались выгнать с площадки.

Происходящее увидели родители и старшая сестра одной из школьниц и прибежали на подмогу. Дебоширы сразу же переключились на них. Они взяли в руки железные трубы и лопату и начали избивать своих оппонентов. Мать получила несколько ударов по животу, отцу сломали нос, а сестре досталось с ноги по животу и голове.

Пострадавших увезли в больницу. У них диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы и травмы. По словам старшей сестры, от нападавших продолжают поступать угрозы в соцсетях.

Ранее мы писали, что в Петербурге пресекли две уличные драки и задержали их участников.

Видео: Piter.TV