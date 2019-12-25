В Петербурге пресекли две уличные драки и задержали их участников

Участникам одной потасовки понадобилась помощь медиков.

В течение двух дней, 16 и 17 декабря, бойцы Росгвардии пресекли драки сразу в двух районах Петербурга – Красногвардейском и Центральном. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Вечером в среду подмогу вызвал диспетчер одной из управляющих компаний в поселке Янино-1. Как выяснилось, работник увидел драку у дома на Голландской улице по камерам видеонаблюдения, прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих драчунов. Оба в ходе драки получили кулаками по головам, поэтому были госпитализированы.

Еще двоих граждан задержали в четверг, 17 декабря, на 5-й Советской улице. В пятом часу утра на шум обратил внимание прохожий и обратился к правоохранитеям. На месте поймали двоих хулиганов, избивших еще одного мужчину по голове. Пострадавшего госпитализировали, задержанных передали полиции.

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