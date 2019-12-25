Стали известны подробности падения шестиклассника с 10 этажа на Муринской дороге

Школьник хотел показать другу "как может", вылез за ограждение перил, повис на руках и сорвался.

Стали известны подробности трагической гибели мальчика в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело ребенка нашли под окнами дома №51 на Муринской дороге. Стражам порядка стало известно, что он упал с общего балкона на 10 этаже.

В этот день мальчик вместе с другом возвращался домой после школы. Вместе они поднялись на 10 этаж, где ребенок решил показать товарищу, "как может". Он перелез за ограждения перил и повис на руках. Друг пытался затащить его обратно, однако не смог – мальчик сорвался вниз и разбился.

Выяснилось, что погибший учился в 6 классе в школе №147. Его мать работает преподавателем в этой же школе, отец – врачом-неврологом в Клинике Позвоночника доктора Разумовского. Семья на учете не состоит.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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