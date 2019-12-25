Шестиклассник погиб после падения с 9 этажа на Муринской дороге

Тело ребенка нашли под окнами дома.

В понедельник, 7 декабря, в полицию Петербурга через службу "112" поступила информация о гибели ребенка 2008 года рождения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Очевидцы рассказали, что во дворе дома на Муринской дороге лежит мальчик без признаков жизни. По предварительным данным, ребенок выпал из окна на 9 этаже.

Информация подтвердилась. Погибшим оказался ученик 6 класса. На момент происшествия он находился на балконе черной лестницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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