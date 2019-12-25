На Пискаревском проспекте рабочий упал со второго этажа

Молодой мужчина остался жив.

Около 10 часов утра в пятницу, 4 декабря, на Пискаревском проспекте с высоты упал человек. Источник Piter.TV рассказал подробности случившегося.

Как выяснилось, в доме №20 велись строительные работы, у седьмого подъезда со второго этажа сорвался один из рабочих. К счастью, 23-летний уроженец Киргизии остался жив, его госпитализировали на машине скорой помощи.

Обстоятельства падения молодого мужчины еще устанавливаются.

Ранее мы показывали, как на бывшей котельной в Невском районе труба рухнула на шесть машин.

Фото: Piter.TV