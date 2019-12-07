На бывшей котельной в Невском районе труба рухнула на шесть машин

Удар о землю был такой силы, что окрестные дома ходили ходуном.

В ночь на 30 ноября в Невском районе Петербурга произошло ЧП. На бывшей котельной рухнула труба. В сети появилось видео с моментом обрушения и фотографии с последствиями происшествия.

Инцидент произошел около часа ночи. По словам местных жителей, трубу долгое время подготавливали к сносу. По непонятным причинам она упала сегодня ночью.

Удар о землю многометрового сооружения был такой силы, что окрестные дома ходили ходуном. Части бетона и куски кирпичей от разрушившейся трубы разлетелись по окрестности. Были задеты шесть машин, а также дверь парадной №3 дома №11 на Архивной улице. Из людей никто не пострадал.

Ранее депутат ЗакСа попросил не сносить школу на улице Ольги Форш.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Балукин