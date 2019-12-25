Возле "Экспофорума" в Петербурге построят газовую котельную

В Пушкинском районе Петербурга на участке площадью около 1,7 тыс. "квадратов" появится новая газовая котельная. Землю предоставят АО "ТЭК СПб", рассказали 10 ноября в Смольном.
Котельная заменит существующий объект теплоснабжения на территории КВЦ "Экспофорум".
"ТЭК СПб" выведет из эксплуатации устаревшую котельную в поселке Шушары и построит новую. Дома, которые она будет обслуживать, находятся рядом с "Экспофорумом". Реализация проекта решит вопрос с их надежным теплоснабжением.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Отмечается, что объекты энергетической инфраструктуры района были в состоянии критического износа, в 2020 году их передали компании "ТЭК СПб". За 5 лет обновили почти 60 километров теплопроводов.
Ранее на Piter.TV: до 2034 года в Петербурге построят свыше 400 километров газопроводов.
Фото: пресс-служба Смольного
