Возле "Экспофорума" в Петербурге построят газовую котельную

Объекты энергетической инфраструктуры района были в состоянии критического износа, в 2020 году их передали компании "ТЭК СПб".

В Пушкинском районе Петербурга на участке площадью около 1,7 тыс. "квадратов" появится новая газовая котельная. Землю предоставят АО "ТЭК СПб", рассказали 10 ноября в Смольном.

Котельная заменит существующий объект теплоснабжения на территории КВЦ "Экспофорум".

"ТЭК СПб" выведет из эксплуатации устаревшую котельную в поселке Шушары и построит новую. Дома, которые она будет обслуживать, находятся рядом с "Экспофорумом". Реализация проекта решит вопрос с их надежным теплоснабжением. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Отмечается, что объекты энергетической инфраструктуры района были в состоянии критического износа, в 2020 году их передали компании "ТЭК СПб". За 5 лет обновили почти 60 километров теплопроводов.

Ранее на Piter.TV: до 2034 года в Петербурге построят свыше 400 километров газопроводов.

Фото: пресс-служба Смольного