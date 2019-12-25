  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Возле "Экспофорума" в Петербурге построят газовую котельную
Сегодня, 14:26
76
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Возле "Экспофорума" в Петербурге построят газовую котельную

0 0

Объекты энергетической инфраструктуры района были в состоянии критического износа, в 2020 году их передали компании "ТЭК СПб".

В Пушкинском районе Петербурга на участке площадью около 1,7 тыс. "квадратов" появится новая газовая котельная. Землю предоставят АО "ТЭК СПб", рассказали 10 ноября в Смольном. 

Котельная заменит существующий объект теплоснабжения на территории КВЦ "Экспофорум". 

"ТЭК СПб" выведет из эксплуатации устаревшую котельную в поселке Шушары и построит новую. Дома, которые она будет обслуживать, находятся рядом с "Экспофорумом". Реализация проекта решит вопрос с их надежным теплоснабжением. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Отмечается, что объекты энергетической инфраструктуры района были в состоянии критического износа, в 2020 году их передали компании "ТЭК СПб". За 5 лет обновили почти 60 километров теплопроводов. 

Ранее на Piter.TV: до 2034 года в Петербурге построят свыше 400 километров газопроводов. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: котельная, пушкинский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии