До 2034 года в Петербурге построят свыше 400 километров газопроводов
Сегодня, 9:46
В программе определяются основные направления развития газораспределительной системы.

В Петербурге утверждена программа газификации до 2034 года. Согласно документу, за 9 лет возведут более 400 километров газопроводов, сообщили в Смольном. 

В программе определяются основные направления развития газораспределительной системы: строительство новых объектов газоснабжения и газораспределительных сетей для подключения перспективных потребителей и обеспечения надежности поставок природного газа существующим потребителям. Общий прогнозный объем финансирования – 22,7 млрд рублей, в том числе из городского бюджета – 1,6 млрд рублей, из казны РФ – 61 млн рублей, из внебюджетных источников – 20,9 млрд рублей. 

Документ имеет стратегическое значение для Петербурга. Наш город – лидер по потреблению природного газа среди регионов России, порядка 12 млрд кубометров в год. Мы реализуем проекты по модернизации газоснабжения и теплоснабжения, активно создаем  инфраструктуру для газомоторного транспорта. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что жителям Ленобласти перечислили доступные меры поддержки на газификацию домовладений. 

Фото: пресс-служба Смольного 

