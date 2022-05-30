До 2034 года в Петербурге построят свыше 400 километров газопроводов

В программе определяются основные направления развития газораспределительной системы.

В Петербурге утверждена программа газификации до 2034 года. Согласно документу, за 9 лет возведут более 400 километров газопроводов, сообщили в Смольном.

В программе определяются основные направления развития газораспределительной системы: строительство новых объектов газоснабжения и газораспределительных сетей для подключения перспективных потребителей и обеспечения надежности поставок природного газа существующим потребителям. Общий прогнозный объем финансирования – 22,7 млрд рублей, в том числе из городского бюджета – 1,6 млрд рублей, из казны РФ – 61 млн рублей, из внебюджетных источников – 20,9 млрд рублей.

Документ имеет стратегическое значение для Петербурга. Наш город – лидер по потреблению природного газа среди регионов России, порядка 12 млрд кубометров в год. Мы реализуем проекты по модернизации газоснабжения и теплоснабжения, активно создаем инфраструктуру для газомоторного транспорта. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что жителям Ленобласти перечислили доступные меры поддержки на газификацию домовладений.

Фото: пресс-служба Смольного