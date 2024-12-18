Жителям Ленобласти перечислили доступные меры поддержки на газификацию домовладений

За последние 12 лет благодаря этой программе к газу было подключено 13 966 индивидуальных жилых домов.

В Ленинградской области действует программа помощи населению в подключении частных домов к газовым сетям. Информация об этом была опубликована пресс-службой регионального комитета по топливно-энергетическому комплексу.

Финансирование осуществляется за счет регионального бюджета. Субсидии предоставляются компаниям, занимающимся проведением газопровода на территории частных земельных участков.

За последние 12 лет благодаря этой программе к газу было подключено 13 966 индивидуальных жилых домов.

Размер предоставляемой субсидии варьируется:

До 300 тыс. рублей выделяется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным к ним, а также семьям участников СВО, погибших при исполнении задач. Сумма может быть использована для оплаты работ по газификации;

201 тыс. рублей положена льготным категориям населения, включая участников СВО и их родных;

До 180 тыс. рублей могут получить другие владельцы домов площадью до 200 кв.м.

Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на покупку газовой плиты (до 9 тыс. рублей) и индивидуального счетчика газа (до 1,5 тыс. рублей).

Ранее мы сообщили о том, что служба санавиации Ленобласти почти 300 раз вылетала на помощь жителям региона.

Фото: Pxhere