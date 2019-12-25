  1. Главная
Модернизация 7-й Красносельской котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой более 33 тыс. петербуржцев, завершена
Сегодня, 11:51
В котельной демонтировали три устаревших паровых котла.

В Красносельском районе специалисты АО "ТЭК СПб" завершили модернизацию 7-й Красносельской котельной, которая обеспечивает теплом и горячей водой свыше 33 тыс. жителей. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

В котельной демонтировали три устаревших паровых котла, установили два котлоагрегата отечественного производства, насосы, теплообменник и дымовую трубу. А еще обустроена внутренняя система газоснабжения с новым узлом учета. 

Сейчас от источника зависят 103 здания, из них 67 – жилые дома, три детских сада, четыре школы и больница. 

Ранее на Piter.TV: на набережной Черной речки модернизировали ЦТП. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

