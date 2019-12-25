В Московском районе избили семью, пытавшуюся защитить дочь-подростка

Мать получила несколько ударов по животу, отцу сломали нос, а сестру били с ноги по животу и голове.

В субботу, 19 декабря, трое мужчин напали на семью в Московском районе города. Об этом рассказала одна из пострадавших в социальных сетях.

Инцидент произошел около 20 часов вечера у дома №14 на Новоизмайловском проспекте. Здоровые бугаи пристали к несовершеннолетним девочкам на детской площадке. Они схватили их за шиворот и начали замахиваться. Это увидели родители и сестра одной из девочек и прибежали на помощь.

Мужчины сразу же переключились на семью. Мать получила несколько ударов по животу, отцу сломали нос, а сестре досталось с ноги по животу и голове.

Родственники ребенка обратились к медикам и в полицию. У них зафиксировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы и травмы. По словам сестры, в соцсетях продолжают поступают угрозы от мужчин, которые полезли в драку.

Ранее мы писали, что на детской площадке на Просвещения мужчина сломал подростку руку.

Фото: pixabay.com