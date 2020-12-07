Видео: на детской площадке на Просвещения мужчина сломал подростку руку

Он защитил сына, который сам первый затеял драку.

Драка детей и одного взрослого на детской площадке в Калининском районе Петербурга попала на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

По данным пресс-службы МВД, конфликт произошел днем 6 декабря во дворе дома №70 на проспекте Просвещения. Пострадавшего 14-ти лет госпитализировали с переломом руки, его отец обратился в полицию.

На кадрах видно, как один подросток пристает к другому, пинает его ногами. Когда ему начали давать отпор, на помощь пришел отец задиры. Он повалил подростка на землю, а его сын стал пинать лежачего ногами. Затем отец и сын ушли с площадки.

Видео: Piter.tv