Видео: на детской площадке на Просвещения мужчина сломал подростку руку

Драка детей и одного взрослого на детской площадке в Калининском районе Петербурга попала на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.
По данным пресс-службы МВД, конфликт произошел днем 6 декабря во дворе дома №70 на проспекте Просвещения. Пострадавшего 14-ти лет госпитализировали с переломом руки, его отец обратился в полицию.
На кадрах видно, как один подросток пристает к другому, пинает его ногами. Когда ему начали давать отпор, на помощь пришел отец задиры. Он повалил подростка на землю, а его сын стал пинать лежачего ногами. Затем отец и сын ушли с площадки.
Видео: Piter.tv
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