Полиция расследует конфликт мужчины с подростком на детской площадке на проспекте Просвещения

Несовершеннолетний получил травму.

Полиция выясняет обстоятельства конфликта, который произошел 5 декабря на детской площадке в Калининском районе. Мужчина решил вмешаться в драку его сына с другим мальчиком и применил силу к незнакомцу. Инцидент был снят на видео, которое затем опубликовали в социальных сетях.

На видео запечатлели, как подросток пристает к четверокласснику. Он бьет его ногами. Баловство решил прекратить отец младшего петербуржца. Отец потребовал, чтобы ребенок перестал избивать его сына и жестко кинул подростка на землю. Теперь уже ребенок начал пинать лежачего. После это взрослый потребовал, чтобы и остальные отстали от его сына.

По информации пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, конфликт произошел во дворе дома №70 на проспекте Просвещения. Пострадавшего 14-ти лет госпитализировали с переломом руки, его отец обратился в полицию.

Фото: скрин из видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK