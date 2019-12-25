В Петербурге мужчина отправил школьника в больницу, разнимая драку между детьми

Так он защитил своего сына, который и стал зачинщиком драки.

В Петербурге отец влез в драку своего сына с ровесником и одним махом руки швырнул чужого ребенка на землю. После этого ему понадобилась помочь медиков. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел днем 6 декабря на площадке во дворе дома 70/2 по проспекту Просвещения. Один из мальчиков 8-10 лет стал задирать других гулявших детей. На помощь своим друзьям вышел мальчик покрупнее. Когда он стал побеждать задиру, на помощь к нему пришел папа и швырнул на землю ребенка, который защищал своих друзей.

Парень начал побеждать, и тут пришел папа задиры, швырнул на землю мальчика побеждающего его сына, и сынишка попинал лежачего. очевидцы

Также отец кричал на других детей, чтобы они отстали от его сына, в это время его отпрыск все норовил напасть на кого-то еще. Отец взял его за плечи и увел домой. Мальчик, который пострадал от взрослого мужчины, жаловался на боль в руке и его увезли в больницу с подозрением на перелом.

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Фото: pixabay (иллюстративный характер)