Толпа сирийцев напала на американских военных.

Появилось видео конфликта с участием солдат армии США в Сирии. Оно размещено в Telegram-канале "Военный осведомитель". На кадрах видно, как толпа скандирует оскорбления в адрес солдат. Военные находятся в боевых машинах. Следующим кадром показывается как горит броневик.Местные жители продолжают закидывать в транспорт камни и мусор.

Напомним, что 12 февраля военные из США обстреляли мирных граждан из этой колонны. В результате атаки погиб один несовершеннолетний. Толпу сирийцев удалось отогнать при помощи российской военной полиции. Затем американцы продолжили путь.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Турции заявили о "нейтрализации" 55 сирийских военных в Идлибе.

Фото и видео: Telegram-канал/milinfolive