Появилось видео избиения прохожей, в которую врезался сын агрессивной матери

Прохожую госпитализировали с многочисленными травмами.

В Московском районе женщина избила незнакомую петербурженку самокатом и кулаками, заступаясь за сына. Инцидент произошел вечером 27 июля на перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов. В распоряжении Piter.tv оказались кадры инцидента.

На видео можно увидеть, как женщина с пакетами в руках перебегает дорогу на пешеходном переходе. Она увидела, как за ней бежит агрессивная петербурженка с сыном. Догнав женщину, мать мальчика ударила её самокатом по голове, после начала эмоциональную беседу с ней. Женщина молча выслушала и пошла дальше. После чего петербурженка пошла за ней и начала бить женщину по голове. Та в свою очередь положила пакеты на асфальт и ввязалась в драку с агрессивной матерью, которая после начала бить женщину руками по голове и лицу. В драку вмешался мужчина, который разнял дам.

Пострадавшую госпитализировали, позже её выписали домой на амбулаторное лечение. Медики диагностировали женщине сотрясение мозга, ушиб мягких тканей лица, закрытый перелом костей носа со смещением отломков, ушибленную рану головы и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее мы писали, что петербурженка, прогнавшая детей-инвалидов с площадки, извинилась.

Видео: Piter.tv











