Петербурженка, прогнавшая детей-инвалидов с площадки, извинилась

Также петербурженка рассказала, что она борется со всеми детскими садами и развивающими центрами, которые находятся в третьем корпусе ЖК "Балтийская жемчужина".

Россиянка Наталья Липская, которая выгнала с детской площадки детей с инвалидностью, извинилась. Об этом сообщил телеканал "Лен ТВ 24".

Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала [женщину]. <…> За это хочу принести извинение. Наталья Липская

Также петербурженка рассказала, что она борется со всеми детскими садами и развивающими центрами, которые находятся в третьем корпусе ЖК "Балтийская жемчужина". Она отметила, что борется за справедливость и порядок. Также женщина сделала акцент на том, что не оскорбляла детей-инвалидов.

Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки. Но когда тебя окружают около десяти таких детей… Наталья Липская

Напомним, громкий инцидент, произошел в Красносельском района. На кадрах женщина говорит, что ее ребенок испугался, увидев ребенка с инвалидностью. Она требовала, чтобы педагоги инклюзивного центра увели с общей игровой площадки своих воспитанников. Также она заявила, что не желает, чтобы ее внучка "на все это смотрела и офигевала". По ее мнению, дети с инвалидностью должны гулять на отдельных площадках. Педагоги же пытаются социализировать таких детей, поэтому ходят с ними на площадки, на залив и даже в магазины.

Стало известно, что власти Петербурга окажут помощь детям-инвалидам, которых прогнали с игровой площадки.

Фото: Лен ТВ 24