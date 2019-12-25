  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка, прогнавшая детей-инвалидов с площадки, извинилась
Сегодня, 14:07
120
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка, прогнавшая детей-инвалидов с площадки, извинилась

0 0

Также петербурженка рассказала, что она борется со всеми детскими садами и развивающими центрами, которые находятся в третьем корпусе ЖК "Балтийская жемчужина".

Россиянка Наталья Липская, которая выгнала с детской площадки детей с инвалидностью, извинилась. Об этом сообщил телеканал "Лен ТВ 24".

Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала [женщину]. <…> За это хочу принести извинение.

Наталья Липская

Также петербурженка рассказала, что она борется со всеми детскими садами и развивающими центрами, которые находятся в третьем корпусе ЖК "Балтийская жемчужина". Она отметила, что борется за справедливость и порядок. Также женщина сделала акцент на том, что не оскорбляла детей-инвалидов.

Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки. Но когда тебя окружают около десяти таких детей…

Наталья Липская

Напомним, громкий инцидент, произошел в Красносельском района. На кадрах женщина говорит, что ее ребенок испугался, увидев ребенка с инвалидностью. Она требовала, чтобы педагоги инклюзивного центра увели с общей игровой площадки своих воспитанников. Также она заявила, что не желает, чтобы ее внучка "на все это смотрела и офигевала". По ее мнению, дети с инвалидностью должны гулять на отдельных площадках. Педагоги же пытаются социализировать таких детей, поэтому ходят с ними на площадки, на залив и даже в магазины.

Стало известно, что власти Петербурга окажут помощь детям-инвалидам, которых прогнали с игровой площадки.

Фото: Лен ТВ 24

Теги: дети, жк балтийская жемчужина, инвалиды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии