Центр "Какая разница" уже сегодня помогает более чем 70 семьям, где растут дети с особенностями развития.

Власти Петербурга окажут помощь детям-инвалидам, которых прогнали с игровой площадки в жилом комплексе "Балтийская жемчужина". Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

На протяжении двух дней в сети обсуждают видео, на котором женщина прогоняет детей с особенностями развития с игровой площадки. Им заинтересовались не только пользователи, но и Следственный комитет, Минздрав, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Прокуратура Петербурга уже начала проверку (ст. 282 УК РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) по факту инцидента.

Дети оказались воспитанниками инклюзивного центра "Какая разница". После конфликта неравнодушные горожане оказали организации материальную помощь. На площадке краудфандинга центр собирал деньги на новые классы. Вместо необходимых 400 тысяч собрали уже 835 тысяч рублей (данные на 27 июля).

Однако на этом конфликт не исчерпан. По словам Потехиной, родители "обычных" детей до сих пор боятся, что рядом с ними в классе или в детском саду будет воспитываться особенный ребенок.

Мы не знаем, как себя вести. Не умеем объяснить ситуацию собственным детям. Не понимаем, как на них отразится общение с особенными ребятами. Реакцией периодически становится – протест. Не в такой грубой форме, как на злополучной детской площадке, но все же. Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга

Вице-губернатор заявила, что власти города вместе с руководителями помогут воспитанникам центра стать полноправными членами общества.

Ранее мы писали, что в Петербурге организаторшу поездки детей-инвалидов в неработающий лагерь отправили под домашний арест.

Фото: Piter.tv