Женщина объяснила, что не оставляла ребенка одного в помещении.

Появилось видео допроса матери найденной в Талдоме истощенной девочки. Ролик на официальном сайте разместили правоохранительные органы Подмосковья. Во время общения с оперативниками женщина рассказала, что могла оставить ребенка на четыре или пять дней под присмотром мужчины, с которым жила, когда сама уезжала из дома.

В дни моего отсутствия ничего не могу сказать. Когда я сюда приезжала проверять, что здесь происходит, он практически не отлучался. мать истощенной девочки

В ролике также продемонстрированы жилищные условиях, в которых жили две девочки 6 и 11 лет. На съемке видно, что помещение все захламлено мешками, вещами. Специалисты считают, что оно непригодно для жизни.

В Подмосковье обнаружили девочку-маугли, жившую с 19 кошками.

Видео: Telegram/LIFE SHOT