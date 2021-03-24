Появилось видео допроса матери найденной в Талдоме истощенной девочки. Ролик на официальном сайте разместили правоохранительные органы Подмосковья. Во время общения с оперативниками женщина рассказала, что могла оставить ребенка на четыре или пять дней под присмотром мужчины, с которым жила, когда сама уезжала из дома.
В дни моего отсутствия ничего не могу сказать. Когда я сюда приезжала проверять, что здесь происходит, он практически не отлучался.
мать истощенной девочки
В ролике также продемонстрированы жилищные условиях, в которых жили две девочки 6 и 11 лет. На съемке видно, что помещение все захламлено мешками, вещами. Специалисты считают, что оно непригодно для жизни.
В Подмосковье обнаружили девочку-маугли, жившую с 19 кошками.
Видео: Telegram/LIFE SHOT
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