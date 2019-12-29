Появилась теория возвращения Нео и Тринити в четвертой "Матрице"

Предположениями фанатов с Reddit поделились в издании Independent.

Фанаты фильма "Матрица" поделились в соцсетях теориями того, как главные герои смогут снова появиться на экране. Пользователи Reddit выдвинули несколько предположений того, как к своим ролям могут вернуться погибшие Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэри-Энн Мосс).

Во-первых, двигателем сюжета может стать любая незначительная сюжетная линия из предыдущих частей франшизы. Кроме того, в четвертой части "Матрицы" действие картины может произойти до того, как люди проиграли войну машинам, вне самой Матрицы. Также действие допускают внутри самой системы, но в другой альтернативной вселенной, где Нео и Тринити узнают о существовании Матрицы в зрелом возрасте персонажей.

Ранее мы показывали, какими материалами со съемочной площадки "Матрицы-4" поделились очевидцы. Режиссером фильма выступит Лана Вачовски. Детали сюжета пока не разглашаются. Мы также сообщали о старте съемок "Матрицы 4". Очевидцы процесса засняли возвращение героя Киану Ривза к роли Нео. Премьера фильма должна состояться 21 марта 2021 года.

Видео: Youtube / Movieclips Classic Trailers