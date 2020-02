В сети появились новые видео со съемок четвертой "Матрицы"

На них оказались запечатлены трюки каскадеров.

Жители Сан-Франциско продолжают наблюдать за съемками продолжения трилогии фильмов "Матрица", стартовавшего более недели назад. Теперь очевидцы засняли головокружительные прыжки с высоты и новый костюм Киану Ривза, который оказался без очков и плаща, дополнявшие его известный образ.

Режиссером фильма выступит Лана Вачовски.

Ранее мы сообщали о старте съемок "Матрицы 4". Очевидцы процесса засняли возвращение героя Киану Ривза к роли Нео. Премьера фильма должна состояться 21 марта 2021 года.

Видео: YouTube / Is It Worth It?, Анастасия Цой