Премьера фильма должна состояться 21 марта 2021 года.

В четверг, 6 февраля, в сети появились первые кадры со съемок "Матрицы 4" с Киану Ривзом. Ролик появился на Twitter-странице Keanu Planet

В небольшом видеоролике появился Киану Ривз и съемочная группа проекта.

Режиссером следующего фильма франшизы станет Лана Вачовски.

Киностудия Warner Bros. уже объявила дату выхода на экран четвёртой части фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix). Фильм покажут 21 мая 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Приянка Чопра вошла в актерский состав новой "Матрицы"

Фото и видео:@keanuplanet/Twitter