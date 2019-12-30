Инсайдеры заявили, что переговоры с актрисой завершены

В среду, 29 января, стало известно о том, что Приянка Чопра вошла в актерский состав новой "Матрицы". Об этом сообщает Variety.

Инсайдеры заявили, что переговоры с актрисой завершены. Отметим, что пока не известно, кого именно сыграет Чопра. Кроме неё в фильме появятся Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Тоби Онвумере. Однако, это ещё далеко не полный состав.

Режиссером следующего фильма франшизы станет Лана Вачовски.

Киностудия Warner Bros. уже объявила дату выхода на экран четвёртой части фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix). Фильм покажут 21 мая 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер мюзикла по фильму "Назад в будущее.

Видео:The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube