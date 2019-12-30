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В сети появился трейлер мюзикла по фильму "Назад в будущее"

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Постановка будет идти в Оперном театре в Манчестере.

В среду, 29 января, в сети появился трейлер мюзикла по фильму "Назад в будущее". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Back To The Future - The Musical.

Известно, что соответствующий мюзикл покажут в Оперном театре в Манчестере. Постановку реализовал обладатель премии "Тони" Джон Рендо. Его консультировал режиссер Роберт Земекис. Музыку для мюзикла написали авторы композиций для кинотрилогии.

А трейлере появился актер Кристофер Ллойд. 

Ранее мы сообщали о том, что автор "Настоящего детектива" снимает новый сериал с Мэттью МакКонахи.

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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