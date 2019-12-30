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Автор "Настоящего детектива" снимает новый сериал с Мэттью МакКонахи
Сегодня, 20:01
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IRINA_CHALKINA

Автор "Настоящего детектива" снимает новый сериал с Мэттью МакКонахи

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Сериал носит название "Искупитель".

В среду, 29 января, стало известно о том, что Автор "Настоящего детектива" снимает новый сериал . Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что Ник Пиццолатто решил вновь взять на главную роль в проекте исполнит Мэттью МакКонахи. Отмечается, что сериал носит название "Искупитель". В основу сюжета лег роман "Прихожанин" Патрика Коулмана. В нём говорится о  бывшем священнике, который разочаровался в религии. 

Дата релиза не оглашается. 

Ранее мы сообщали о том, что Том Хиддлстон показал подготовку к съемкам сериала "Локи"

Теги: кино, культура, мэттью макконахи
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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