Уголовное дело против пилота самолета направлено в Генпрокуратуру.

Появилось полное видео авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Об этом сообщили представители Следственного комитета России. Ведомство опубликовало ролик с трагедией, которая произошла в мае 2019 года, на YouTube-платформе.

Напомним, что самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) разбился в 5 мая прошлого года на территории московского аэропорта. Следственный комитет направил уголовное дело в отношении пилота Дениса Евдокимова в Генеральную прокуратуру. Мужчина обвиняется в гибели 41 человека.

Ранее в СК РФ назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100.

Борисов: прекращать производство SSJ100 после авиакатастрофы в Шереметьево не будут.

Фото и видео: Youtube/ Следственный комитет Российской Федерации