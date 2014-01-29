Поток нелегальных мигрантов в Литву через Белоруссию вырос в 22 раза

Их число достигло 1600 человек.

Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, которые пребывают через Белоруссию в Литву, выросло в 22 раза по сравнению с 2020 годом. Об этом она сказала в ходе брифинга в Брюсселе, пишет ТАСС.

Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через Белоруссию, значительно выросло, особенно за последний месяц, их число достигло 1,6 тыс. человек, что означает рост в 22 раза по сравнению с прошлым годом. Илва Йоханссон, еврокомиссар по внутренним делам ЕС

Она подчеркнула, что большинство мигрантов прибыли из Ирака, Конго и Камеруна.

Напомним, в Литве считают, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил". Кроме того, Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией. Данная мера является одним из средств предотвращения нелегальной миграции из республики на территорию ЕС.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз начинает срочную пограничную операцию на границе Литвы с Белоруссией.

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