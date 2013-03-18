ЕС начинает срочную пограничную операцию на границе Литвы с Белоруссией

За первую неделю июля зафиксировано более 800 незаконных переходов границы.

Европейское пограничное агентство проведет срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии в связи с нарастающим миграционным кризисом. Об этом информирует агентство "РИА Новости".

Сообщается, что на границу двух государств планируют направить сотрудников пограничной службы, патрульные машины и специальных офицеров для проведения собеседований с мигрантами.

Ситуация продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС. Фабрис Леггери, исполнительный директор ЕПА

Согласно данным СМИ, за первую неделю текущего месяца власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных переходов границы с Белоруссией. Большинство мигрантов составляют выходцами из Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.

В Литве считают, что сложившаяся ситуация является проявлением гибридной войны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее мы сообщали, что Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией. Данная мера является одним из средств предотвращения нелегальной миграции из республики на территорию ЕС.

Фото: pexels.com