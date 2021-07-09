Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала обвинения в адрес Белоруссии в миграционном кризисе "смешными и нелепыми". Так чиновница прокомментировала заявление Литвы в том, что Минск содействует незаконному пересечении границы Евросоюза.
Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии, смешно. Это абсолютно нелепые заявления.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
В МИД напомнили, что Западные страны организовывали коалиции, а также совершали "крестовые походы" на страны Ближнего Востока и Северной Африки, чем нарушили мирных ход жизни населения и провоцируя глобальные миграционные проблемы в регионах. Захарова полагает, что в первую очередь вопрос беженцев коснулся Европы.
Премьер Литвы заявила, что страна стала "мишенью гибридной войны".
Фото и видео: МИД России
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