В МИД РФ оценили заявления Вильнюса о незаконных мигрантах, бегущих в Европу из Минска.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала обвинения в адрес Белоруссии в миграционном кризисе "смешными и нелепыми". Так чиновница прокомментировала заявление Литвы в том, что Минск содействует незаконному пересечении границы Евросоюза.

Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии, смешно. Это абсолютно нелепые заявления. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД напомнили, что Западные страны организовывали коалиции, а также совершали "крестовые походы" на страны Ближнего Востока и Северной Африки, чем нарушили мирных ход жизни населения и провоцируя глобальные миграционные проблемы в регионах. Захарова полагает, что в первую очередь вопрос беженцев коснулся Европы.

Премьер Литвы заявила, что страна стала "мишенью гибридной войны".

Фото и видео: МИД России