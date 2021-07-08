Премьер Литвы заявила, что страна стала "мишенью гибридной войны"

Ингрида Шимоните оценила решение Минска о приостановке соглашения с ЕС реадмиссии.

Литва стала "мишенью гибридной войны" со стороны Белоруссии. Об этом на совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем рассказала премьер-министр Вильнюса Ингрида Шимоните. Чиновница заметила, что Минск специально незаконно перебрасывает мигрантов за пределы своей республики. Представители двух стран встретились на четвертой международной Вильнюской конференции, чтобы обсудить реформы Киева.

Литва стала мишенью гибридной войны режима Лукашенко, который использует нелегалов для переброски на границу. Решение приостановить действие соглашения о реадмиссии…несет общие угрозы для безопасности региона. Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

В Белоруссии ранее приняли решение о временной приостановке реадмиссии (о согласии государства принимать беженцев на своей территории, которые ранее находились или проживали в стране). В Литве считают, что эти действия говорят о причастности Александра Лукашенко к преступным схемам по перемещению мигрантов.

Литва построит стену на границе с Белоруссией.

Видео: YouTube / in time Ukraine