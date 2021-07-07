Литва построит стену на границе с Белоруссией

Конструкция должна сдержать потом мигрантов.

Литва намерена построить барьер на государственной границе с Белоруссией. Такую информацию журналистам на пресс-конференции предоставила глава правительства Ингрида Шимоните. Она уточнила, что власти создадут стену, которая призвана сдержать поток мигрантов и беженцев.

Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов. Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Чиновница рассказала, что для выполнения задачи Вильнюс задействует вооруженные силы. Также введено усиленное патрулирование на границе с соседним государством. К мероприятиям также будет привлечена армия.

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Видео: YouTube / Lietuvos Respublikos Vyriausybė