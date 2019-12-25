Вильнюс раскрыл подробности о первом этапе создания преграды для нелегальных мигрантов.

Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией. Об этом журналистам сообщил представитель по печати Службы охраны государственной границы при МВД Гедрюс Мишутис. Чиновник заметил, что данная мера является одним из средств предотвращения нелегальной миграции из Минска на территорию ЕС.

Военные уже сегодня должны приступить к установке ограждения. Они лишь указывают наиболее небезопасные участки, чтобы ограждение появилось там в первую очередь. Гедрюс Мишутис, представитель МВД Литвы

Напомним, что на первом этапе Вильнюс разместит на границе с соседним государством проволочное заграждение. Эта проволока охватит территорию в 30 километров в зоне ответственности пограничной заставы Литвы в городе Друскининкай.

Напомним, что на Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны. Участок совпадает с внешней границей Евросоюза.

Литва построит стену на границе с Белоруссией.

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