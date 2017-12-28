Пострадавшим при теракте в Петербурге выплатят 300 тысяч рублей

Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора.

28 декабря стало известно, что пострадавшие при вчерашнем взрыве в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте получат компенсацию в 300 тысяч рублей. Об этом сообщил в социальной сети Twitter Андрей Кибитов, пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Известно, что денежные средства будут выделены из резервного фонда губернатора. Пресс-секретарь назвал случившееся терактом, несмотря на то, что Следственный Комитет возбудил дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

Ранее Piter.tv сообщал, что 27 декабря в 18:30 в "Перекрёстке" на Кондратьевском произошёл взрыв. Который СК квалифицировал как покушение на убийство. Утром стало известно, что в результате происшествия количество пострадавших увеличилось до 13 человек. Позже президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в "Перекрестке" на Кондратьевском терактом. Оперативники разыскивают человека, оставившего в камере хранения 200 грамм тратила. Неизвестный мужчина попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: Piter.tv