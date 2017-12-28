Последние новости про взрыв в "Перекрестке": количество пострадавших увеличилось до 13 человек

Правительство города официально подтвердило информацию о возрастании количества жертв взрыва на Кондратьевском.

Правоохранительные органы заявили об увеличении количества пострадавших от взрыва в “Перекрестке” на Кондратьевском проспекте. Теперь их 13 человек. Данные подтвердила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Информация о пострадавших

В настоящий момент госпитализированы восемь человек. Состояние пятерых оценивают как средней тяжести, еще трое - в удовлетворительном. Стали известны некоторые подробности о травмах пациентов. У 60-летнего гражданина Узбекистана - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, минно-взрывная травма, баротравма, ранение поясницы. Четыре петербурженки в возрасте 35,53,55 и 63 года находятся в больницах с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, баротравмами, ушибами и переломами. Еще у одного 34-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма и баротравма.

Сведения о бомбе

Напомним, что взрыв произошел в половину седьмого вечером 27 декабря в сетевом продуктовом магазине в здании номер 44 на Кондратьевском проспекте. Оперативники обнаружили остатки самодельного взрывного устройства с гайками и болтами. Его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба находилась в камере хранения. По версии следствия, инцидент квалифицировали как покушение на убийство.

Кто же виноват?